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Трамп призвал США позволить Израилю атаковать ядерные объекты

Трамп призвал Байдена разрешить Израилю атаковать ядерные объекты Ирана

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал действующего главу страны Джо Байдена разрешить Израилю атаковать ядерные объекты Ирана. Слова Трампа приводит РИА Новости.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Израиль не принял решения о целях ответного удара по Ирану и предостерег Тель-Авив против атаки на ядерные и нефтяные объекты Ирана.

«Я сказал, он не прав. Разве не туда надо бить?» — заявил бывший президент США.

Ракетный обстрел Израиля 1 октября стал ответом на ликвидацию главы «Хезболы» Хасана Насраллы в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Удар по Хании был произведен на следующий день после его встречи с Пезешкианом, в ходе которой недавно избранный иранский лидер заявил о скором уничтожении Израиля.

1 октября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее Пезешкиан пригрозил Израилю эскалацией после ответа на ракетный обстрел.

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