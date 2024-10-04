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Байден заявил о неопределенности Израиля по ответу на атаку со стороны Ирана

Байден: Израиль не принял решения о целях ответного удара по Ирану

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Tom Brenner/Reuters

Власти Израиля еще не приняли решения о возможных целях в Иране, по которым будет нанесен ответный удар. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает ТАСС.

При этом американский лидер отметил, что если бы он был на месте израильских властей, то он бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Иран назвал «дырявым» израильский «Железный купол».

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