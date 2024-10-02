В Евросоюзе оценили инициативу Китая и Бразилии по платформе «Друзья мира»

Европейский союз (ЕС) принял к сведению встречу, организованную Китаем и Бразилией во время мероприятий Генеральной ассамблеи ООН по платформе «Друзья мира», созданной для урегулирования кризиса на Украине. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель дипслужбы Евросоюза Петер Стано.

Стано заявил, что ЕС принял к сведению встречу, где участвовали 17 стран, и три из них в качестве наблюдателей. По его мнению, несмотря на заявленное неприятие «конфронтации в мире», ряд пунктов инициативы КНР И Бразилии не отражают Устава ООН и могут привести к разногласиям.

Представитель ЕС уточнил, что в политическом объединении «реальными усилиями по достижению мира» считают так называемую «формулу мира» Владимира Зеленского.

«В настоящее время уже предпринимаются реальные усилия по достижению мира, поддерживаемые подавляющим большинством членов ООН: более 100 стран и международных организаций поддержали «формулу мира» Украины, приняв участие в саммите мира в Швейцарии в июне, и более 90 стран подписали совместное заявление, принятое на этом саммите», — сказал Стано.

27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского кризиса. Он подчеркнул, что участники платформы будут добиваться поставленных целей путем соблюдения принципов инклюзивного диалога. По его словам, платформа выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к конфликту на Украине.

Встреча «Друзей мира» прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Помимо делегации Китая, в ней приняли участие представители Бразилии, Индонезии, ЮАР, Мексики, Замбии и еще 17 государств глобального Юга.

Ранее Украина раскритиковала Швейцарию за поддержку мирного плана Бразилии и Китая.