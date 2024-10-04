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Пушков резко ответил премьеру Дании на слова о «красных линиях» Путина

Сенатор Пушков: головы лидеров ЕС наполнены мешаниной самодовольства и агрессии

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что страны Европы возглавляют «вчерашние никто», которые возомнили себя способными быть лидерами. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал слова премьера Дании Метте Федериксен о том, что «страх и лидерство не идут рука об руку» в вопросе соблюдения «красных линий», обрисованных Владимиром Путиным.

«В головах у них — мешанина из самодовольства, неуемных амбиций и агрессивных лозунгов. Зато интеллект, компетентность и опыт у многих и не ночевали», — написал Пушков.

Он вспомнил Шарля Де Голля, Джона Кеннеди, Ричарда Никсона, Жискара д'Эстена и Гельмута Коля, которые были намного более крупными фигурами, чем действующие руководители Европы, однако понимали, что доведенный до предела конфликт с Россией грозит страшными последствиями.

«Нынешние [лидеры] же не то, чтобы были бесстрашны, они, в силу своей ограниченности, просто не отдают себе отчета, к чему все это может привести», — отметил парламентарий (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

25 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен в беседе с газетой The New York Times также заявляла, что Европе следует отказаться от мирного мышления, когда речь заходит о боевых действиях на Украине. Фредериксен поддержала слова Владимира Зеленского о том, что Соединенным Штатам и Евросоюзу следует наращивать военное производство и инвестировать в предприятия, которые будут создавать оружие на территории Украины.

Ранее Словакия захотела восстановить отношения с Россией при одном условии.

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