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Словакия готова восстановить отношения с Россией при одном условии

Премьер Словакии Фицо выразил готовность восстанавливать отношения с Россией

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности приложить усилия для восстановления отношений с Россией, так как РФ и Евросоюз нужны друг другу. Его слова приводит РИА Новости.

Фицо заявил, что в случае завершения конфликта на Украине во время его мандата, он приложит все усилия для восстановления «экономических и стандартных отношений с Россией». Он объяснил это тем, что «Европейскому союзу нужна Россия, а России нужен, конечно, Европейский союз».

Премьер Словакии также отметил, что его слова о невозможности решения конфликта Москвы и Киева военным путем подтверждаются.

«То, что у него нет военного решения подтверждают и слова многих политиков, которые уже говорят о компромиссах, о том, что мол Украина должна приготовиться к какому-то компромиссу», — указал Фицо.

В апреле 2024 года он выражал надежду на стандартизацию отношений с Российской Федерацией после окончания конфликта на Украине. Фицо подчеркнул, что он хочет проводить политику дружеских отношений со всеми, кто в этом заинтересован. Говоря о конфликте Москвы и Киева премьер Словакии также отмечал, что Россия никогда не отдаст Крым и Донбасс.

Ранее Фицо назвал вступление Украины в НАТО гарантией третьей мировой.

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