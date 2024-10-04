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Джонсон раскрыл, что могло предотвратить начало спецоперации РФ на Украине

Экс-премьер Джонсон: второй срок Трампа предотвратил бы начало СВО в 2022 году

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что президентство Дональда Трампа предотвратило бы старт спецоперации России на Украине в феврале 2022 года. Такую точку зрения он высказал в интервью The Telegraph.

По его словам, сопротивление Украины «абсолютно необходимо для свободы и демократии», а ее поражение станет «абсолютной катастрофой», и Трамп это понимает.

«Я не думаю, что он [Трамп] захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок не с того, что сделал Америку великой, а с того, что снова сделал Советский Союз великим», — сказал Джонсон.

Он отметил, что одним из достоинств республиканца является «абсолютная непредсказуемость».

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил готовность работать с обеими сторонами ради урегулирования конфликта на Украине, если одержит победу на предстоящих выборах. В то же время кандидат в президенты США отметил, что в прошлом у него были очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее экс-госсекретарь США выступил с неожиданным заявлением о России.

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