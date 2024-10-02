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Экс-госсекретарь США выступил с неожиданным заявлением о России

Экс-госсекретарь Помпео — пранкерам: Россию нужно экономически вернуть к Западу

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/Global Look Press

Бывший глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Россию необходимо экономически вернуть к Западу вместо Азии и Африки, убеждая в большей выгоде от такого партнерства. В беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лекусом (Алексеем Столяровым), опубликованной в их Telegram-канале он призвал предотвратить отдаление Москвы от Запада.

По его словам, русских нужно «притянуть назад» к европейской модели, вместо азиатской, и предотвратить сближение с Африкой и Глобальным Югом.

«Если бы эта война закончилась, мы бы начали начать возвращать Россию, убеждать, что им лучше с нами, чем с ними. Ничего мудреного в этом нет», — заявил Помпео.

Бывший госсекретарь США понадеялся, что РФ в дальнейшем решит, что хочет быть частью экономической системы Запада.

23 сентября эксперт и журналист Стефани Бейкер заявила, что Соединенные Штаты не смогли добиться своих целей антироссийскими санкциями, навредив себе больше, чем России. Бейкер отмечает, что большинство лидеров стран Запада верили в то, что санкции быстро сломят «военную машину» президента России Владимира Путина, однако это было слишком оптимистично. Антироссийские санкции не смогли разрушить российскую экономику, напротив, они принесли больший вред самим Соединенным Штатам, говорится в тексте.

Ранее Помпео неожиданно высказался об атаке ВСУ на Курскую область.

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