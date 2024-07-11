Фицо назвал вступление Украины в НАТО гарантией третьей мировой

Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) гарантировало бы третью мировую войну. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что депутаты его партии Smer-SD не поддержат вступление Украины в военный альянс.

«Я понимаю желание Украины, это независимая страна, но членство Киева в НАТО является как раз гарантией третьей мировой войны», — заявил премьер Словакии.

Также Фицо сказал, что в Европе пытаются сделать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «изгоем года» за посещение России и Китая.

11 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт просит НАТО с максимальной долей осторожности отнестись к потенциальному вступлению Украины в альянс из-за огромных рисков. Он подчеркнул, что Будапешт считает, что вступление Украины в НАТО не укрепит, а ослабит единство альянса.

Ранее в США назвали главную угрозу существованию Украины.