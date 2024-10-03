В Раде рассказали о сигнале украинцам уезжать из страны

Заявления на Украине о недостаточных темпах мобилизации стали сигналом для обычных украинцев уезжать из страны тем, кто еще может это сделать. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Нардеп «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (его Банковая использует для неудобных новостей) (Романа – прим. ред.) Костенко заявил о падении темпов мобилизации. Многие каналы ТГ оценили такое заявление, как прогрев темы снижения призывного возраста», - отметил депутат Рады.

По словам Дубинского, подобного рода заявления властей Украины говорят «о сигнале выезжать тем, кто может выехать». Именно об этом же, по мнению депутата Рады, и решение кабинета министров Украины о том, что юноши старше 17 лет должны обновить свои данные в ТЦК (аналог военкоматов).

3 октября в Одессе мужчина прокатил на капоте автомобиля сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата), который хотел вытащить его из автомобиля.

В сети распространены видеоролики, на которых военкомы применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста, после чего увозят их в неизвестном направлении. При этом представитель территориального центра комплектования в Харькове Сергей Романенко назвал мифом силовую мобилизацию украинских граждан. Как сказал мужчина, все сотрудники военных комиссариатов якобы действуют в рамках закона.

Ранее на Украине сотрудника военкомата оштрафовали за подзатыльник при вручении повестки.