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На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за подзатыльник при вручении повестки

Суд на Украине оштрафовал сотрудника военкомата на $20,6 за избиение мужчины

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Сотруднику военкомата на Украине назначили штраф за то, что он ударил мужчину при вручении повестки. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на постановление суда.

По информации издания, Садгорский районный суд города Черновцы оштрафовал сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования) на 850 гривен (около $20).

«Сотрудник ТЦК при попытке вручить повестку вступил в словесный спор с потерпевшим», — говорится в публикации.

В момент словесной перепалки он ударил мужчину «ладонью по затылку». Обвиняемый свою вину полностью признал.

Накануне стало известно, что на Западной Украине растет сопротивление насильственным действиям руководства Киева. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

30 сентября житель Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал, что до перехода города под контроль Вооруженных сил России ему приходилось долгое время прятаться дома от мобилизации.

Ранее на Украине признали незаконной мобилизацию лиц моложе 25 лет.

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