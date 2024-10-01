Сотруднику военкомата на Украине назначили штраф за то, что он ударил мужчину при вручении повестки. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на постановление суда.

По информации издания, Садгорский районный суд города Черновцы оштрафовал сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования) на 850 гривен (около $20).

«Сотрудник ТЦК при попытке вручить повестку вступил в словесный спор с потерпевшим», — говорится в публикации.

В момент словесной перепалки он ударил мужчину «ладонью по затылку». Обвиняемый свою вину полностью признал.

Накануне стало известно, что на Западной Украине растет сопротивление насильственным действиям руководства Киева. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

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