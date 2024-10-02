Политолог: только Россия может стать миротворцем в конфликте на Ближнем Востоке

Сегодня уже можно констатировать начало арабо-израильской войны, в которую будут втянуты иранские прокси. В мировой конфликт это все не перерастет, однако гарантирована вовлеченность многих стран, нестабильность на рынках и гуманитарная катастрофа, считает политолог Вадим Сипров. Единственной страной-миротворцем в этой ситуации является Россия, заявил он в беседе с 360.ru.

Россия может выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке и не допустить начала полномасштабной войны, считает эксперт. Он напомнил о сообщениях в израильских СМИ, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху запросил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению политолога, если бы такая беседа состоялась, то в ближайшее время произошла бы деэскалация конфликта. В целом сегодня в Израиле от Путина ожидают, что он остановит вторую волну атак со стороны Ирана.

А вот США и НАТО могут вмешаться в конфликт, но только в том случае, если будет создана «экзистенциальная угроза» Израилю, считает Сипров. Он напомнил, что на Ближнем Востоке дислоцируются порядка 50 военных баз США, а на Кипре находятся военные базы НАТО, которые в обозримом будущем могут принять участие в войне.

«Но для этого нужно решение, соответственно, правительства Соединенных Штатов, соответствующих органов стран НАТО, потому что это прямое участие в конфликте», — подчеркнул эксперт.

Напомним, накануне вечером Иран нанес удар по авиабазе ВВС Израиля Неватим на юге страны, было выпущено 180 ракет. После этого стало известно, что Израиль может нанести ответные удары по стратегическим объектам Ирана, а иранский МИД обратился к США и предупредил о недопустимости вмешательства в происходящее.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе выросла после удара Ирана по Израилю.