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В США неожиданно высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Экс-госсекретарь Помпео: атака ВСУ на Курскую область демонстрирует слабость США

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Alex Brandon/AP

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несмотря на просьбы Соединенных Штатов не заходить на территорию России, говорит о потере влияния Вашингтона на международной арене. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Джо Байден убеждал Киев не атаковать территорию России, однако он проигнорировал подобные просьбы. Помпео считает, что, когда президент США говорит «не надо, никто, видимо, его не слушает». В мире не верят, что США занимают руководящую позицию на мировой арене, посетовал экс-госсекретарь.

Слабость Байдена ставит под угрозу военные силы Вашингтона по всему миру, предупредил Помпео.

«Нет того, кто принимает решения. Нет настоящего главнокомандующего, который бы получал информацию и принимал решения, давал указания. А [противники] воспринимают это как зеленый свет», — заявил Помпео. Он также счел опасным развитием событий тот факт, что в Белом доме нет четкого разделения полномочий.

13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области. По его словам, ему докладывают о происходящем в приграничном регионе России «каждые четыре-пять часов». Американский лидер отметил, что ситуация создает «настоящую дилемму».

Ранее в США поделились деталями подготовки Украины к атаке на Курскую область.

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