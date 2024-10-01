Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником. Об этом сообщает на сайте Кремля.

Политик отметил, что у старейшего вида Вооруженных сил России славная и героическая история, а мужество многих поколений воинов, проявленных ими в сражениях за свободу страны, навсегда останутся в памяти российского народа.

Глава государства добавил, что традиции ветеранов и их верность присяге и долгу помогают военнослужащим, которые сейчас находятся на специальной военной операции.

Президент выразил уверенность в том, что Сухопутные войска РФ и в дальнейшем будут твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.

28 сентября Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Российский лидер отметил вклад специалистов в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности государства.

Ранее Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с новыми регионами.