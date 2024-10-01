Франция не исключает отправку своих войск на территорию Украины. Об этом в беседе с Berliner Zeitung заявил госсекретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад.

«(Президент Франции Эммануэль. – прим. ред.) Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать, и это остается в силе», — утверждает он.

Хаддад также счел необходимым отправить ВСУ ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории РФ.

24 июня Макрон заявлял, что французские военнослужащие в ближайшем будущем не будут принимать участие в боевых действиях на Украине.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что французских наемников, которые сражаются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте называют «шаромыжники».

Ранее в сети появилось видео, записанное воюющим на стороне ВСУ французом.