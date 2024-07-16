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В сети появилось видео, записанное воюющим на стороне ВСУ французом

«Архангел Спецназа» показал видео, записанное французским военным в зоне СВО

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ChiccoDodiFC/Shutterstock/FOTODOM

В сети появилось видео, которое, предположительно, записал французский военный, участвующий в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Кадры опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Деревня находится в трех-четырех километрах от линии фронта. Мы разбиты на небольшие отряды и размещены в этих маленьких домиках», — рассказывает на французском автор видео.

Он также немного говорит о технике, которая есть в наличии у его подразделения: багги, подержанный европейский пикап и квадроцикл.

Администраторы Telegram-канала задались вопросом, можно ли считать это видео доказательством присутствия в зоне СВО «иностранной коалиции».

24 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военнослужащие в ближайшем будущем не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Он сделал это после того, как в течение нескольких недель делал заявления о возможной отправке французских солдат на помощь Киеву.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, Макрон передумал из-за обострения внутриполитической борьбы во Франции.

Ранее шведский премьер высказался против отправки войск НАТО на Украину.

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