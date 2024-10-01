Столтенберг ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО без части территорий

Запад может принять Украину в Североатлантический альянс только с подконтрольными территориями. Такое развитие событий не исключил уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с украинским изданием «Интерфакс-Украина».

«Если мы говорим, что единственный способ для Украины стать членом - это прекращение войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда мы даем президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать (конфликт. – прим. ред.)», — отметил уходящий генсек.

По словам Столтенберга, потенциальное членство Украины только с подконтрольными Киеву территориями «может быть способом гарантировать, что, когда между Россией и Украиной будет достигнуто какое-то соглашение, на этом это прекратится».

До этого бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что на Западной Украине растет сопротивление насильственным действиям руководства Киева.

Во вторник, 1 октября, подходит к концу срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Ему на смену приходит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Официальная церемония передачи полномочий и вступления в должность нового генсека состоится в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский назвал особенной предстоящую встречу лидеров НАТО на «Рамштайн».