Встреча Украины и стран НАТО в формате «Рамштайн» может получиться особенной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Это будет особый «Рамштайн», — счел украинский лидер.

По его словам, от Киева партнеры узнают, как «обеспечить результаты в ближайшие месяцы». Зеленский уточнил, что предложения Украины коснутся не только военной помощи, но и инициатив урегулирования конфликта.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, глава украинского государства провел двусторонние переговоры с рядом зарубежных коллег.

30 сентября стало известно, что переговорный процесс России с Владимиром Зеленским неактуален. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат подчеркнул, что российская сторона ожидает определенных действий, в том числе влияния на этот процесс со стороны руководителей президента Украины.

Ранее аналитик назвал Зеленского старой курицей с отрезанной головой.