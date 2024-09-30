В Турции предрекли трудности с вступлением Анкары в БРИКС

Одобрение турецким парламентом вступления страны в БРИКС станет нелегким процессом, поскольку в правительстве находится много прозападных политиков. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал зампредседателя турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу.

Он назвал очень важным фактом и «большой политической смелостью» со стороны Анкары подать заявку на вступление в БРИКС, даже когда в парламенте «так много западников».

«Я надеюсь, что БРИКС не совершит ошибку и не создаст проблем для заявки Турции. Однако получить одобрение членства в БРИКС от Великого национального собрания Турции будет нелегко. Исход этой борьбы будет иметь очень важные последствия как для атлантической, так и для азиатской стороны», — указал Топкурулу.

В то же время политик выразил надежду, что Турция «успешно завершит борьбу за членство в БРИКС».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 сентября стало известно, что Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. Источники Bloomberg уточнили, что республика приняла решение вступить в организацию несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к ЕС, кандидатом в который страна является с 1999 года. Неудачи в переговорах, которые шли с 2005 года, в том числе привели к сохранению тесных отношений Турции с Россией после начала СВО на Украине. Кроме того, в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана считают, что сейчас «геополитический гравитационный центр» начинает уходить от западных стран. При этом Анкара намерена выполнять свои обязательства в рамках НАТО и поддерживать отношения со всеми государствами многополярного мира.

Ранее спикер парламента Турции заявил, что вступление Анкары в БРИКС будет выгодно всему миру.