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Спикер парламента Турции заявил, что вступление Анкары в БРИКС будет выгодно всему миру

Куртулмуш: вступление Турции в БРИКС будет выгодно всему миру

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Антон Денисов/РИА Новости

Возможное вступление Турции в БРИКС будет выгодно не только Анкаре, но и всему миру. Об этом в интервью ТАСС заявил спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш.

«Нахождение Турции в БРИКС на самом деле внесет гораздо более серьезный вклад в дело мира во всем мире. Ведь Турция - это страна, которая одновременно участвует во многих форматах международного сотрудничества», — сказал он.

По его мнению, вступление Турции в БРИКС не ограничит Турцию, а наоборот, расширит ее внешнеполитические возможности.

24 сентября ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил, что попытка вступления Турции в БРИКС может стать серьезным ударом по Североатлантическому альянсу.

24 сентября зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу заявил, что заявка Турции в БРИКС и ее потенциальное вступление в объединение станет революционным событием, поскольку страна «разорвет цепь НАТО».

Ранее Путин сообщил, что ждет Эрдогана в Казани на саммите БРИКС.

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