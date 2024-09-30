Член немецкого парламента (бундестага) от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что в случае вхождения в правительство ФРГ политическая сила отменила бы санкции в адрес Москвы и прекратила агрессивные действия против России, так как это не в интересах Берлина. Его слова приводит РИА Новости.

Политик не исключил, что по итогам предстоящих федеральных выборов в Германии АдГ сможет войти в правительство в коалиции с Христианско-Демократическим союзом (ХДС).

«Мы бы отменили санкции. Мы бы закончили агрессивные действия против России. Мы бы выступили за нормализацию отношений. Также не в последнюю очередь мы стали бы импортировать российскую энергию», — указал Котре.

Он заверил, что «Альтернатива для Германии» не является «друзьями Путина» и «защитниками России», но выступает за немецкие интересы.

При этом политик допустил, что, представляя интересы Германии, можно будет возобновить тесное сотрудничество с Россией.

15 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия еще долго будет заниматься вопросом санкций в отношении России и борьбы с их обходом. Шольц подчеркнул, что для Европы — это принцип, который «обсуждают снова и снова», чтобы добиться требуемого результата.

Ранее в Германии призвали восстановить «Северные потоки».