Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» нужно восстановить, а также обеспечить их безопасность. Об этом заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в социальной сети X.

«Сегодня исполнилось два года с момента, когда враги энергетического суверенитета Германии взорвали «Северный поток». Была перерезана артерия немецкой промышленности. Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных», — написал политик.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

26 сентября текущего года в службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики. В СВР считают, что США и Великобритания развернули дезинформационную кампанию, пытаясь скрыть истинные цели диверсии, а также ее организаторов.

Ранее Германия отказалась раскрыть детали диверсии на «Северных потоках».