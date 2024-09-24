Литва решила убрать оборонительные укрепления «зубы дракона» на границе с Россией из-за их нехватки. Об этом сообщает kp.ru.

По словам жителя города Советск в Калининградской области, с которым граничит литовский Панемуне, Владислава Тамга, основная цель Литвы — отчитаться перед Брюсселем об освоении средств, выделенных на борьбу с российской угрозой.

Он отметил, что «зубы» привезли, расставили у воды, сфотографировали, а на следующий день перетащили и засняли уже в другом месте. Теперь большая часть оборонительных укреплений расположены рядом с пограничным пунктом.

В начале сентября Литва разместила оборонительные укрепления «зубы дракона» в городе Панемуне на границе с Россией .

Укрепления поставили перед мостом Луизы, соединяющим литовскую территорию с российским городом Советск.

Глава литовского министерства обороны Лауринас Кащюнас заявил о необходимости сохранения безопасности в стране. Он отметил, что «важно быть готовым [ко всему], что бы ни случилось».

Ранее в Мирнограде обнаружили свалку из «зубов дракона».