Российский историк заявил, что победный миф Зеленского «окончательно лопнул»

Недавняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в США привела к тому, что тиражируемый в западных странах «победный миф окончательно лопнул». Об этом в ходе интервью для kp.ru заявил политолог и историк Сергей Станкевич.

Во время беседы эксперт прокомментировал сразу несколько событий, включая участие украинского лидера в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и разработку в РФ новой ядерной доктрины.

Он обратил внимание, что Вашингтон смог извлечь определенную выгоду из конфликта между Киевом и Москвой. В частности, США заменили РФ в качестве главного поставщика газа для европейских государств. Это оказало существенное влияние на российскую экономику.

При этом политолог обратил внимание на неудачную поездку президента Украины в США.

«В ходе визита Зеленского <...> победный миф окончательно лопнул. Его творцы больно ударились о реальность», — сказал Станкевич.

Он выразил уверенность, что прохладный прием украинского лидера в Нью-Йорке отчасти связан с «отрезвлением» американского руководства.

Также историк обратил внимание, что внесенные в ядерную стратегию России изменения предполагают ужесточение ответственности для других стран за поставки ракет на Украину. По его мнению, из-за этого в будущем западные страны могут пересмотреть методы поддержки Киева.

25 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что отныне власти страны будут воспринимать агрессию со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерной державы как их совместное нападение. Соответствующие корректировки планируется внести в ядерную доктрину РФ.

Ранее в конгрессе США сообщили, что Зеленский лишился благосклонности американцев.