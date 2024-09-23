Кабмин еще не рассматривал проект о наказании иностранцев за русофобию

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности еще не рассматривала законопроект об уголовном наказании для иностранцев за русофобию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кабмине.

«На заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности такой документ не рассматривался», — сказал собеседник агентства.

Накануне средства массовой информации сообщили о проекте положительного отзыва российского правительства на эту законодательную инициативу, подготовленную вице-спикером Государственной думы, руководителем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой и главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Отмечалось, что для утверждения проект отзыва должен быть рассмотрен и одобрен правкомиссией.

До этого Ирина Яровая сообщила, что Верховный суд России поддержал законопроекты о пресечении незаконной миграции.

Ранее МВД подсчитало число нелегалов в России.