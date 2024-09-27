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Бывший министр предложил Украине «ампутировать» утраченные территории

Spectator: украинский экс-министр предложил ампутировать потерянные территории

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Violeta Santos Moura/Reuters

Экс-министр из украинского кабмина предложил «ампутировать» утраченные территории страны. Об этом пишет The Spectator.

В статье рассказали, что об этом бывший чиновник заявил во время недавнего визита в Киев.

«Нам нужно ампутировать утраченные территории и заняться нашим будущим», — сказал он.

Экс-министр счел огромным разрыв между политической элитой, которая проигрывает в вооруженном противостоянии с Россией, и простыми людьми. В публикации напомнили мнение экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко. Он раскрыл, что «амбициозный список пожеланий», который президент Владимир Зеленский представляет американским властям, изначально рассчитан на то, чтобы его отвергли и «привели к переговорам».

22 сентября стало известно, что на Западе считают отказ Украины признать часть территорий за Россией поводом для «вечной войны». Такое мнение выразил британский политолог Марк Галеотти в статье для газеты Times.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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