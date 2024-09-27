Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа

Встреча Владимира Зеленского с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в его башне в Нью-Йорке продлилась около часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, кортеж делегации Украины под усиленной охраной покинул Trump Tower, где проходила встреча, в 11:05 по местному времени (18:05 мск), а переговоры между Зеленским и Трампом продлились около часа.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в пятницу, 27 сентября, в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, так как это могли счесть мероприятием в поддержку республиканца.

В ходе встречи Трамп выразил готовность работать с обеими сторонами ради урегулирования конфликта на Украине, если одержит победу на предстоящих выборах. Он также отметил, что на долю украинского лидера выпали невероятные испытания.

Ранее американский сенатор оскорбил Зеленского из-за его нападок на Трампа и Вэнса.