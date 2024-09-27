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Американский сенатор оскорбил Зеленского из-за его нападок на Трампа и Вэнса

Сенатор Круз назвал Зеленского «полным идиотом» из-за нападок на Трампа и Вэнса

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Reuters

Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз резко раскритиковал Владимира Зеленского из-за его нападок на кандидата в президенты США Дональда Трампа и кандидата на должность вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. В эфире подкаста Verdict он назвал украинского лидера «полным идиотом».

«Кто, черт возьми, такой Зеленский, чтобы пытаться вмешиваться в наши выборы, какое высокомерие у этого парня… И этот парень, должен сказать, полный идиот, раз приехал в США за шесть недель до выборов и напал на Трампа и Вэнса», — заявил Круз.

Он назвал действия Зеленского глупыми, поскольку в случае победы Трампа проблемы Украины только увеличатся. Политик также отметил, что даже при поражении республиканца Зеленскому будет трудно заручиться поддержкой этой партии, поскольку он ведет себя «как активист предвыборной кампании демократов».

До этого сенатор от Республиканской партии Джон Корнин заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит вмешиваться в политику в Соединенных Штатах. Так Корнин отреагировал на резкие высказывания Зеленского в отношении кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джея Ди Вэнса.

«Это колоссальная ошибка Зеленского. Если он хочет поддержки для Украины, то ему стоит держаться подальше от американской политики», — заявил Корнин.

Ранее Зеленский объяснил, чем ему не нравится Вэнс.

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