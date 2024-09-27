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Зеленский объяснил, почему встретился и с Трампом, и с Харрис

Зеленский объяснил встречу с Трампом и Харрис желанием сохранить помощь от США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что посчитал необходимым встретиться как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трампом, поскольку любой из них может стать главой государства, а Киев рассчитывает на продолжение поддержки после выборов вне зависимости от исхода. Его слова приводит «Европейская правда».

«Очень важно делиться нашими планами о том, как можно усилить Украину. И, конечно, мы должны решать это сейчас – потому что мы не знаем, как решит американский народ, кто будет президентом. Но мы понимаем, что до ноября Путина мы не остановим», – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что поддержка Соединенных Штатов останется непоколебимой, в связи с чем и провел встречу с обоими кандидатами в президенты страны.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в пятницу, 27 сентября, в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, так как это могли счесть мероприятием в поддержку республиканца.

До этого Владимир Зеленский ознакомил Харрис со своим «планом победы». Харрис на встрече с украинским лидером осудила мирные планы по Украине, исходящие от некоторых американских политиков. Харрис не уточнила, о каких именно американских политиках идет речь.

Ранее американский сенатор оскорбил Зеленского из-за его нападок на Трампа и Вэнса.

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