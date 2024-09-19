НАТО заподозрили в создании форпоста на северной границе РФ

Североатлантический альянс пытается создать форпост на границе с Мурманской областью и Республикой Карелия. Об этом пишет РИА Новости.

Из материала следует, что Финляндия долгое время извлекала выгоду из того, что ее территорию считали буферной зоной между НАТО и РФ. Однако в апреле 2023 года республика вступила в военный блок, после чего Хельсински и Вашингтон подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны.

«Финляндия стремительно милитаризуется, превращаясь в ключевой форпост альянса в Арктике и передовой рубеж на российских границах», — говорится в статье.

Обозреватели обратили внимание, что в августе текущего года руководство НАТО приняло решение разместить в Финляндии бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч человек. Военнослужащих направят в город Миккели, который находится всего в 100 км от российско-финской границы.

Более того, сейчас в финской провинции Лапландии идет строительство новой военной базы Североатлантического альянса. Она будет размещена в непосредственной близи от Карелии и Мурманской области.

Объект планируют передать под командование Швеции. Журналисты со ссылкой на издание Svenska Dagbladet отметили, что власти королевства намерены направить на новую базу НАТО от 20 до 50 своих офицеров.

Ранее в Финляндии раскрыли, в каких городах страны появятся объекты НАТО.