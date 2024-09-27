Военный аналитик отреагировал на планы разместить штаб войск НАТО у границ РФ

План разместить штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии вблизи границы с Россией с военной точки зрения выглядит глупым и преследует цель еще больше испортить отношения с Москвой. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, предложение финского военного ведомства разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели на расстоянии 304 километров от Санкт-Петербурга и 100 километров от границы с Россией выглядит глупым, поскольку в случае военного конфликта станет объектом первоочередного удара.

Коротченко считает, что в планах Финляндии есть политическая и русофобская подоплека, поскольку Хельсинки пытается «укусить» Россию. Аналитик также указал, что после вступления Финляндии в Североатлантический альянс соотношение си на Северо-Западе приобрело для Москвы неблагоприятный характер. В связи с этим был вновь создан Ленинградский военный округ, уточнил он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В «обычных условиях» Штаб сухопутных войск НАТО в Миккели будет отвечать за учения НАТО и другие мирные действия в своем районе, а в случае «кризиса» он будет руководить операциями сухопутных войск НАТО в своем районе, отмечается в публикации.

Новый штаб будет планировать, готовить и руководить действиями сухопутных войск НАТО в Северной Европе под командованием объединенных сил в Норфолке, подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент Финляндии оценил возможность размещения ядерного оружия на территории страны.