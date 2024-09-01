Президент Финляндии оценил возможность размещения ядерного оружия на территории страны

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что страна, являясь новым членом Североатлантического альянса, силы сдерживания которой основаны в том числе на ядерном оружии, не будет размещать его на своей территории. Об этом сообщает Radio Suomi.

В рамках программы «Час с президентом» Стубб, отвечая на вопрос слушателя о том, собирается ли Финляндия размещать ядерное оружие, отметил, что «нет, об этом не просят».

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил возможность размещения на территории страны ядерного оружия в случае большого военного конфликта.

Он подчеркнул, что в мирное время на территории страны не должно присутствовать постоянных войск или ядерного оружия.

Однако, в условиях войны весь НАТО извлекает выгоду от ядерного зонта, который должен существовать до тех пор, пока у России есть оружие. Однако Швеция отвечает за шведскую территорию, подчеркнул Кристерссон.

Накануне глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что в Швеции могут действовать объединения НАТО, однако страна не хочет размещать постоянные базы альянса.

Ранее в МИД РФ рассказали, как членство Швеции и Финляндии отразится на НАТО.