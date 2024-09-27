Сенатор объяснил обновление ядерной доктрины словами «терпению президента пришел конец»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что обновлением ядерной доктрины России Владимир Путин показал, что «его терпению пришел конец». Слова парламентария приводит «Парламентская газета».

«Президент показал, что его терпению пришел конец. Вот эти постоянные подколы, что «Россия не осмелится, не переступит «красные линии», что это все слова. Я думаю, что после заявления президента многие страны задумаются, в том числе США, Великобритания и Франция», — считает сенатор.

По его словам, власти ряда стран Запада считают, что никто не осмелится нанести по ним удар, в том числе из-за расстояния. Он предупредил, что как только Украина нанесет удар по российской территории американским и британским оружием, Москва будет иметь право ударить по ядерной державе.

«И мы решимся, ведь на кону стоит безопасность нашей страны», — подчеркнул сенатор.

25 сентября Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Ранее Блинкен резко отреагировал на обновление ядерной доктрины РФ.