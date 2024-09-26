Блинкен резко отреагировал на обновление ядерной доктрины РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал обновление ядерной доктрины Российской Федерации безответственным шагом со стороны Москвы. Его слова приводит Reuters.

По его словам, изменение ядерной доктрины – безответственно, особенно на фоне проходящей в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи ООН, где собрались мировые лидеры для обсуждения мировых кризисов.

Накануне Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В связи с этим политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что атака со стороны Украины вряд ли спровоцирует Россию на ответные действия с применением ядерного оружия.

Ранее в Совфеде допустили попытки спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.