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Блинкен резко отреагировал на обновление ядерной доктрины РФ

Госсекретарь США Блинкен счел безответственным обновление ядерной доктрины РФ

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Chalinee Thirasupa/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал обновление ядерной доктрины Российской Федерации безответственным шагом со стороны Москвы. Его слова приводит Reuters.

По его словам, изменение ядерной доктрины – безответственно, особенно на фоне проходящей в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи ООН, где собрались мировые лидеры для обсуждения мировых кризисов.

Накануне Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В связи с этим политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что атака со стороны Украины вряд ли спровоцирует Россию на ответные действия с применением ядерного оружия.

Ранее в Совфеде допустили попытки спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.

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