Стало известно отношение Байдена к атаке ВСУ на Курскую область

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его советники сомневаются в верности решения Владимира Зеленского атаковать Курскую область. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Кроме того, в Белом доме беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта, уточняют собеседники издания. Президент США также сомневается в эффективности так называемого «плана победы» Владимира Зеленского, который был представлен 26 сентября.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США испугались последствий реализации «плана победы» Зеленского.