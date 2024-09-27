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В Армении призвали приложить усилия для нормализации отношений с РФ

Вице-премьер Армении Григорян призвал устранить проблемы в отношениях с РФ

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Заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян заявил о необходимости приложить усилия для решения проблем, которые возникли в отношениях между республикой и РФ. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, сейчас во взаимодействии Москвы и Еревана действительно имеются определенные трудности.

«Но я думаю, что нам нужно сбалансировать и попытаться устранить все подводные камни», — подчеркнул он.

Как сказал вице-премьер, в настоящее время многие проблемы в отношениях между Арменией и РФ не имеют полноценного объяснения. В связи с этим он обратил внимание на необходимость сначала понять соответствующие трудности и затем «принять правильные решения» для их искоренения.

21 сентября президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну послание, приуроченное к празднованию Дня независимости республики. В тексте глава государства пожелал гражданам другой страны счастья и благополучия, а также указал на важность развития дружественных и союзнических отношений между Москвой и Ереваном. Российский лидер выразил уверенность, что такое сотрудничество отвечает коренным интересам обоих народов.

Ранее Пашинян рассказал, планирует ли Армения вступать в БРИКС.

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