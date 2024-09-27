Столтенберг испугался обновления ядерной доктрины РФ

Обновление российской ядерной доктрины является способом запугать Запад и НАТО, чтобы ослабить поддержку Украины. Об этом в рамках выступления на Atlantic Council в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Российский президент Владимир Путин до этого предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич заявил о реакции на ГА ООН вокруг заявления Путина о ядерной доктрине.