Вучич заявил о реакции на ГА ООН вокруг заявления Путина о ядерной доктрине

Заявление президента России Владимира Путина об изменении ядерной доктрины привлекло внимание на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире ТВ Информер.

«Заявление российского президента Владимира Путина привлекло большое внимание, но самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонка Соединенных Штатов с КНР», — рассказал об основных темах на Генассамблее Вучич.

Участвуя в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, Вучич также провел ряд встреч с европейскими политиками и представителями крупного бизнеса, включая миллиардера Илона Маска.

До этого вице-премьер Италии Маттео Сальвини, отвечая на вопрос о ядерной доктрине РФ, заявил, что не хочет и думать о применении ядерного оружия.

Российский президент Владимир Путин накануне предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Отмечалось, что Путин расширяет ядерную доктрину, чтобы противодействовать действиям западных стран.