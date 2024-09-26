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Стало известно, что Зеленский просил на закрытой встрече в конгрессе США

The Hill: в ходе встречи в конгрессе США Зеленский просил больше F-16 и ракет

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытой встречи с двухпартийной группой сенаторов США попросил предоставить Киеву больше истребителей F-16, чтобы наносить удары вглубь России. Об этом пишет The Hill со ссылкой на конгрессменов.

«Он [Зеленский] заявил, что в рамках пакета [военной помощи], который мы уже предоставили, если он сможет получить правильные вещи, он, по его мнению, сможет заставить Путина сесть за стол переговоров в следующем году и начать переговоры о мире. Я думаю, что это достижимый результат», — сказал сенатор Джон Хувен.

Он уточнил, что украинский лидер просит «больше F-16, больше ракет большой дальности, разрешение наносить удары по тем местам, откуда Россия атакует Украину».

Как пишет The Hill сенаторы, бывшие на встрече, заявили, что Зеленский выразил разочарование тем, что администрация Байдена не передала оружие быстрее с момента, когда конгресс одобрил дополнительный пакет финансирования обороны в начале этого года.

«Послание заключается в том, что чем дольше мы будем откладывать поставки оружия и ограничивать их возможности использовать его против российских запасов, энергетических ресурсов и т. п., тем дольше будет продолжаться эта война», — заявил сенатор Джон Корнин.

26 сентября Владимир Зеленский посетил Капитолийский холм в Вашингтоне, где встретился с американскими законодателями. Его встретили лидер демократического большинства в Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконелл.

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