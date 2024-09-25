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Пушков раскрыл, к чему приведет разрешение ВСУ бить вглубь России

Сенатор Пушков: разрешение ВСУ бить вглубь РФ выведет конфликт на новый уровень

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Разрешение ВСУ бить дальнобойными ракетами стран Запада вглубь российской территории выведет конфликт на качественно новый уровень и впоследствии может привести к новой мировой войне. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он напомнил, что до поставок истребителей F-16 Запад настаивал, что передавал Киеву только оборонительные виды оружия. С получением же американских истребителей, которые могут нести дальнобойные ракеты, союзники Украины перешли к передаче наступательных видов вооружений.

По его словам, разрешение бить дальнобойными боеприпасами вглубь России, как считают на Западе, станет последним средством спасения Украины от поражения. Если подобная мера не даст результатов, останется лишь прямое вступление НАТО в конфликт на Украине, указал Пушков.

«А это и есть третья мировая. По этой причине, при всех колебаниях, в западном альянсе все же склоняются к тому, чтобы принять решение о ракетах. Видимо, до конца не понимая вероятных крайне опасных последствий такого решения», — написал сенатор.

До этого постоянный представитель России в ООН Василий Небензя предупредил, что о риске войны НАТО с РФ после снятия ограничений на удары вглубь России с использованием западного оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Белом доме ответили, что США серьезно воспринимают заявления РФ о риске войны с НАТО.

Ранее Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру.

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