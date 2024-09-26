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В США заявили об угрозе ядерной войны

Риттер: мир стал еще ближе к ядерному конфликту из-за США

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Министерство обороны РФ

Мир стал еще ближе к ядерному конфликту из-за политики США на Украине. Об этом в своей статье заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«На прошлой неделе мы подошли к ядерному конфликту между США и Россией ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса 1962 года. Сегодня мы стали еще ближе», - подчеркнул он.

Американский военный добавил, что как в США, так и в Европе предпринимают «все более наглые акты эскалации», призванные довести Россию до «критической точки».

По словам Риттера, политика США по ослаблению России провалилась, поскольку Россия присоединила четыре новые территории — Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР.

При этом российская оборонная промышленность не только восполнила потери, понесенные в ходе украинского конфликта, но и вооружает и оснащает дополнительно 600 тысяч военнослужащих, пополнивших ряды российской армии с февраля 2022 года, отметил Риттер.

До этого политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что атака со стороны Украины вряд ли спровоцирует Россию на ответные действия с применением ядерного оружия.

25 сентября российский лидер предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия и рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, в котором принимает участие или поддерживает ядерная страна.

Ранее в США заявили, что Путин «серьезно предупредил» Запад, обновив ядерную доктрину.

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