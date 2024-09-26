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В США заявили, что Путин «серьезно предупредил» Запад, обновив ядерную доктрину

AP: Путин серьезно предупредил Запад, обновив ядерную доктрину

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Александр Казаков/РИА Новости

Уточнения в ядерной доктрине РФ стали новым серьезным предупреждением российского президента Владимира Путина Западу. Об этом пишет американское агентство Associated Press.

«Путин в среду выступил с новым серьезным предупреждением Западу, заявив, что любое нападение на Россию с применением обычных вооружений, поддержанное ядерной державой, будет считаться совместным нападением на его страну», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что соответствующее предупреждение было «явно направлено» на то, чтобы «помешать Западу» с разрешением ВСУ наносить удары вглубь России.

До этого подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что изменения Россией условий применения ядерного оружия ставят страны Запада перед сложным выбором, такое решение не является «пустой угрозой».

Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал о «ядерном» совещании Путина.

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