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Писториус захотел сделать Германию опорой сдерживания России

Глава МО Писториус: Германия готова стать опорой сдерживания России в Европе

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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов стать главной опорой сдерживания России на континенте и намерен развернуть на территории Литвы полноценную военную бригаду до 2027 года. Его слова приводит телеканал N-TV.

Он заявил, что Германия осознает свою ответственность как «центрального логистического узла в Европе, что гарантирует, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости».

«Россия пытается подорвать наше единство, Европейского союза и НАТО, гибридными методами. Настоящий враг Путина – наш свободный и независимый, демократический образ жизни», — считает Писториус.

Министр обороны заявил, что после возвращения Крыма в состав России многие страны вместо «реакции на этот звонок нажали кнопку «отложить сигнал тревоги».

6 сентября немецкий министр обороны Борис Писториус рассказал, что Германия планирует в сотрудничестве с Данией и Нидерландами отправить на Украину дополнительную партию танков Leopard 1A5. 16 сентября он сообщил, что германские власти передадут Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в ближайшее время.

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.

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