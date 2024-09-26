Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании заявили о странном поведении Зеленского в США

Меркурис: перед Зеленским закроют все двери в мире из-за его поведения в США

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Странное поведение украинского лидера Владимира Зеленского в рамках визита в США приведет к тому, что перед ним закроются двери в большинство государств мира. Об этом в своем блоге заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Это странное и вызывающее поведение Зеленского приведет к тому, что перед ним закроются двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира», — подчеркнул эксперт.

По словам Меркуриса, украинский лидер фактически «отрывается от реальности», везде предлагая свой так называемый план победы.
В целом визит Зеленского в США аналитик называл «дипломатической катастрофой».

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что без двухпартийной поддержки Украины в США у Киева не будет шансов на победу в конфликте с Россией.

По его словам, если украинский лидер Владимир Зеленский так и не сможет встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом в рамках своего визита в Соединенные Штаты, визит президента «можно будет считать провалом».

Ранее сенатор потребовал от Зеленского не вмешиваться в политику США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами