Странное поведение украинского лидера Владимира Зеленского в рамках визита в США приведет к тому, что перед ним закроются двери в большинство государств мира. Об этом в своем блоге заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Это странное и вызывающее поведение Зеленского приведет к тому, что перед ним закроются двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира», — подчеркнул эксперт.

По словам Меркуриса, украинский лидер фактически «отрывается от реальности», везде предлагая свой так называемый план победы.

В целом визит Зеленского в США аналитик называл «дипломатической катастрофой».

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что без двухпартийной поддержки Украины в США у Киева не будет шансов на победу в конфликте с Россией.

По его словам, если украинский лидер Владимир Зеленский так и не сможет встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом в рамках своего визита в Соединенные Штаты, визит президента «можно будет считать провалом».

Ранее сенатор потребовал от Зеленского не вмешиваться в политику США.