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Сенатор потребовал от Зеленского не вмешиваться в политику США

Сенатор Корнин заявил, что Зеленскому не стоит вмешиваться в политику США

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Caitlin Ochs/Reuters

Сенатор от Республиканской партии Джон Корнин заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит вмешиваться в политику в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Так Корнин отреагировал на резкие высказывания Зеленского в отношении кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джея Ди Вэнса.

«Это колоссальная ошибка Зеленского. Если он хочет поддержки для Украины, то ему стоит держаться подальше от американской политики», — заявил Корнин.

Мнение коллеги-сенатора также разделяет один из лидеров республиканской фракции в сенате Джон Тун — он считает, что Зеленский не имеет права вступать в заочный спор с Вэнсом в разгар президентской избирательной кампании в США.

До этого Владимир Зеленский назвал опасными сигналы, которые исходят от кандидата на пост вице-президента США от республиканцев Джея Ди Вэнса.

Ранее Вэнс описал план Трампа по завершению конфликта на Украине.

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