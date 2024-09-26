Сенатор потребовал от Зеленского не вмешиваться в политику США

Сенатор от Республиканской партии Джон Корнин заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит вмешиваться в политику в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Так Корнин отреагировал на резкие высказывания Зеленского в отношении кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джея Ди Вэнса.

«Это колоссальная ошибка Зеленского. Если он хочет поддержки для Украины, то ему стоит держаться подальше от американской политики», — заявил Корнин.

Мнение коллеги-сенатора также разделяет один из лидеров республиканской фракции в сенате Джон Тун — он считает, что Зеленский не имеет права вступать в заочный спор с Вэнсом в разгар президентской избирательной кампании в США.

До этого Владимир Зеленский назвал опасными сигналы, которые исходят от кандидата на пост вице-президента США от республиканцев Джея Ди Вэнса.

Ранее Вэнс описал план Трампа по завершению конфликта на Украине.