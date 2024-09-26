Нетаньяху приказал армии действовать в полную силу против «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ израильской армии действовать в полную силу против ливанского движения «Хезболла». Об этом говорится в сообщении канцелярии главы израильского кабмина.

«Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности», — сообщили в канцелярии (цитата по РИА Новости).

В ведомстве особенно подчеркнули, что глава кабмина поручил Армии обороны Израиля продолжать боевые действия в полную силу.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что мировое сообщество должно отреагировать на действия Израиля в Ливане.

Он добавил, что если ничего не сделать в отношении Израиля, то конфликт распространится на Ближний Восток, а потом и весь остальной мир.

Ранее МО Израиля обвинило ООН в бездействии.