МО Израиля обвинило ООН в бездействии

Министр обороны Израиля Йоав Галант обвинил ООН в бездействии на фоне атак шиитского движения «Хезболла» на страну. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Хезболла» взяла Ливан в заложники, а ООН не только не признает ее действия, но и не выполняет свои основные обязательства по недопущению атак «Хезболлы» и не требует выполнения резолюции 1701», — заявил израильский министр.

Резолюция предполагала разоружение «Хезболлы» в ответ на вывод сил Армии обороны Израиля из Ливана.

24 сентября в Израиле сообщили о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» аль-Кубайси. Министр Израиля Йоав Галант позднее заявил, что «Хезболла» уже получила несколько серьезных ударов.

Обстановка на границе Ливана и Израиля вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху обратился к жителям Ливана.