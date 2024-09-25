Стало известно, где Путин проведет встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на предстоящем саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча. Об этом российский лидер рассказал в рамках встречи со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Передайте самые наилучшие пожелания президенту Турецкой республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани. 23 (октября. — «Газета.Ru»), по-моему, запланирована у нас с ним двусторонняя встреча», — заявил президент.

Глава государства в ходе встречи с Куртулмушем отметил, что отношения между Турцией и Россией развиваются весьма успешно. Путин подчеркнул, что развитие идет практически по всем направлениям, как в экономике и в социальной сфере, так и по линии Министерства иностранных дел.

В свою очередь спикер рассказал, что среди насыщенной программы была проведена встреча в Совете Федерации, в ходе которой Куртулмуш выразил свое видение турецко-российских отношений. По его словам, две страны находятся в периоде, когда создаются глубокие связи, основанные на общей истории и добрососедских отношениях.

Накануне в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко Куртулмуш сообщил о стремлении страны достичь $100 млрд товарооборота с Россией.

4 июля Путин заявил, что политическая воля Эрдогана способствует развитию российско-турецких отношений.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.