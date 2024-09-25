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Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня на Украине

Эрдоган дал обещания Зеленскому по прекращению огня на Украине и зерновой сделке

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в рамках которой дал обещания по прекращению огня и зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели», — говорится в сообщении.

Также в канцелярии подчеркнули, что Эрдоган пообещал Зеленскому приложить усилия для возобновления зерновой сделки.

Накануне Эрдоган заявил, что мир все еще далек от мирного разрешения конфликта на Украине. По словам президента Турции, по мере ускорения гонки вооружений, пространство для дипломатии сокращается.

В этот же день спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что переговоры между Российской Федерацией и Украиной, которые прошли в Стамбуле в 2022 году, были сорваны из-за давления ряда государств на Киев.

Ранее Эрдоган рассказал, кто виновен в срыве переговоров по Украине.

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