На Западе сравнили «план победы» Зеленского со списком желаний

Западные чиновники пытаются снизить ожидания от представления так называемого «плана победы» Владимира Зеленского, поскольку не видят в нем прорыва. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из источников агентства, знакомый с беседами Владимира Зеленского с западными лидерами, сообщил, что в «плане победы» украинского лидера нет сюрпризов и он не может кардинально изменить ситуацию.

Еще один собеседник Bloomberg сравнил план Зеленского со списком желаний.

По крайней мере один из союзников Киева, по словам двух источников, предположил, что настало время для нового раунда переговоров с Владимиром Путиным, говорится в тексте.

Кроме того, западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия продолжает производство оружия, которое может наносить удары за пределами Украины, отмечается в материале.

Сообщалось, что так называемый план победы, который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее на Западе задумались о начале переговоров из-за истощения Украины.