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На Западе задумались о начале переговоров из-за истощения Украины

Le Monde: в ЕС заговорили о неизбежности переговоров из-за истощения Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Ситуация на линии боевого соприкосновения, предстоящие выборы президента США и ряд других факторов побуждают Владимира Зеленского и ряд стран Запада изучать способы завершения конфликта на Украине, исключая вариант капитуляции Киева. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Так, в беседе с газетой неназванный глава МИД европейской страны заявил, что переговоры между сторонами рано или поздно начнутся, в том числе потому, что «украинцы истощены».

Другой высокопоставленный собеседник Le Monde отметил, что до конкретики на данный момент далеко, но «люди начинают задумываться о завтрашнем дне» в контексте урегулирования конфликта на Украине.

19 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы».

До этого Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Киева и о том, что теперь важна решимость в его реализации. Известно, что он включает в себя заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, почему «план победы» Зеленского обречен на провал.

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